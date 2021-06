Entre los juegos de disparos tenemos muchos títulos populares. Free Fire destaca en móviles, mientras que entre los Battle Royale más descargados de PC se encuentran algunos títulos como Call of Duty War Zone, PUBG y Fortnite. Ahora es el turno de abrir espacio para un importante juego de Electronic Arts: Battlefield.

Muchos esperarían que llevara el número 6 pero por ahora solo se le ha denominado “Battlefield”. Tras muchos rumores, EA por fin ha confirmado que sí está en desarrollo y que ya cuenta con fecha para su presentación oficial.

El 9 de junio a las 9 de la mañana, la empresa desarrolladora compartirá el primer avance del título. Será solo un primer vistazo debido a que se espera que profundicen más en la jugabilidad durante las conferencias de la E3 2021, evento que se llevará a cabo desde el 12 hasta el 15 de junio.

Por lo pronto, no se ha revelado detalles de la trama. Solo se muestra en el avance el logo oficial del título y aparentemente una temática futurista. ¿Crees que se acercará mucho más a Call of Duty este juego?

El siguiente Battlefield se lanzará a finales de 2021 para las consolas PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One y PC. Podría ser un lanzamiento doble: el juego completo y una versión gratuita en donde solo se incluye el Battle Royale.

Battlefield 6 se centraría en el multijugador y no tendría campaña según rumores

DICE ya estaría trabajando en el nuevo Battlefield. Todavía la empresa desarrolladora no comparte contenido del shooter pero ya se comienzan a filtrar algunos detalles antes del lanzamiento en PS5, Xbox Series X y PC.

Se espera que Electronic Arts presente más detalles del shooter durante su conferencia de medio año. Hasta entonces, el insider Tom Henderson afirma que podríamos ver contenido relacionado a un Battle Royale gratuito.

“Sí. He dicho que posiblemente habrá un Battle Royale meses atrás pero no hay muchos detalles al momento. Un BR gratuito para atraer a los gamers a comprar el juego completo sería el nuevo estándar en la industria en mi opinión”, detalló el leaker.

Por otro lado, Henderson ha revelado que la empresa desarrolladora apostaría por el multijugador y que Battlefield 6 no contaría con una campaña (como otros juegos de la franquicia).

“He observado las últimas charlas de resultados financieros de EA, esta es la primera (antes de un anuncio oficial) en la que EA no ha mencionado la campaña del Battlefield que llegará este año. Podría significar algo... o nada. Como he mencionado durante los últimos meses todavía no he oído hablar de la campaña. No significa que no haya una, pero es muy inusual no oír hablar de una cuando se comparte esta información (refiriéndose a los inversores)”, explica Tom Henderson.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.