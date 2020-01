PS5: Bluepoint Games ya está pensando en un nuevo videojuego para la PlayStation 5.

Este 2020 promete cosas novedosas por parte de Bluepoint Games. Los creadores de God of War, Metal Gear Solid 1 y 3, ICO y el tan comentado Shadow of the Colossus Remake, ya se encuentran pensando en una nueva producción para la esperada PlayStation 5.

Peter Dalton, director técnico del estudio, compartió ofertas de empleo en la página web de la empresa. Debido a esto, ha comenzado a circular una declaración de este mismo afirmando que se encuentran trabajando para las consolas de la nueva generación.

“Establecidos en 2006, con un equipo de más de 90 personas en la actualidad, Bluepoint tiene un historial de desarrollar remasterizaciones y remakes de la más alta calidad, pero eso no es suficiente para nosotros”, menciona Dalton. “Nuestro último proyecto es el más grande hasta ahora, y apunta a definir un listón visual para el hardware de la próxima generación”.

“Nuestros fundadores fueron parte del equipo de desarrollo de Metroid Prime, y llevan en la industria 20 años, mientras que el resto del equipo lleva alrededor de 10”, mencionó aclarando que no son nuevos en esta industria. “Con cada juego, intentamos establecer gráficos y jugabilidad que definan una industria, al tiempo que el crecimiento y éxito de nuestro estudio”.

El estudio de Texas se ha mantenido en discreto con su próximo proyecto, al mismo tiempo que ha venido lanzando mensajes misteriosos por sus redes sociales. Muchos son los títulos rumoreados que probablemente Bluepoint Games esté pensando en llevar a la nueva PS5 de Sony.