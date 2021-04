Uno de los juegos más destacados de 2020 llegará a las dos consolas de Sony (PS4 y PS5): Call of the Sea. Se trata de un título de aventura narrativa y acción desarrollado por Out of the Blue, empresa española.

Inicialmente, se lanzó al mercado en PC, Xbox One y Xbox Series X el 8 de diciembre y ya tiene fecha oficial de lanzamiento para PS4 y PS5: mayo 2021. A través de Twitter, compartieron la noticia de su incursión en el ecosistema de Sony.

A través de puzles, el juego nos lleva a una aventura debajo del mar para investigar la desaparición de tu esposo durante una expedición en Océano Pacífico Sur.

“¡Nos complace anunciar que Call of the Sea ya está disponible! Call of the Sea es una historia de misterio y amor de otro mundo ambientada en el Pacífico Sur de la década de 1930. Explora una exuberante isla paradisíaca, resuelve acertijos y descubre secretos en la búsqueda de la expedición perdida de tu esposo.”, expone la desarrolladora.

Recordemos que inicialmente se anunció que será un título exclusivo de las consolas de Microsoft, pero ahora ha dado el salto a las plataformas de Sony.

Call of the Sea anuncia fecha de lanzamiento para PlayStation 5. (Foto: captura)

PS5 hará que puedas descargar sus juegos en una memoria USB

Vendrán más cambios en PS5, la consola de nueva generación de Sony. A través del blog oficial de la compañía, los desarrolladores anunciaron que la máquina permitirá almacenar los juegos de PS5 en unidades USB externas. La comunidad de PlayStation ha recibido con alegría este cambio, porque así permite el ahorro de la memoria interna.

El almacenamiento de los juegos de PS5 en memorias externas hace que los jugadores ya no tengan que desinstalar o descargar de nuevo un juego eliminado, lo que supondrá un ahorro de tiempo y mejor experiencia para el usuario.

Hay que tener en cuenta que no se podrán reproducir los títulos a través del propio almacenamiento externo ni se pueden descargar directamente al mismo. Los usuarios de PS5 tendrán que hacer el trasvase previo por la consola de Sony.

Lo mejor es que los títulos se actualizarán automáticamente según corresponda, así como la posibilidad de seleccionar el modo de instalación (campaña o multijugador, según la programación del título).

A este cambio se suman varios otros como el Share Play entre los jugadores de PS4 y PS5, y el menú Game Base se mejorará para un acceso más rápido a los contenidos y funciones.

La actualización para PS5 estará disponible a partir del 14 de abril.

