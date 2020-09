PS5 tiene un cambio para PlayStation UK y daría pistas sobre lo que trama Sony

Un pequeño cambio que vendría con segunda. PlayStation UK modificó la fecha de salida de la consola PS5 de “Holiday 2020” a “finales de 2020”. No se trata estrictamente de un cambio de fecha, pero sí un detalle que merece ser evaluado.

Las frases “Holiday 2020” y “finales de 2020” no suponen un cambio considerable para PlayStation de Reino Unido; sin embargo, no hay concordancia con lo señalado por PlayStation US (Estados Unidos), que mantiene la frase “Holiday 2020” para el lanzamiento de PS5.

En Estados Unidos, “Holiday” se refiere al mes de noviembre hasta Acción de Gracias (26 de noviembre). “Christmas”, por su parte, abarca todo el mes de diciembre.

Entonces, Sony estaría planeando un lanzamiento escalonado: la PS5 saldría primero en Estados Unidos y luego al mercado europeo con unas semanas de diferencia. Quizá esto se deba a los efectos de la pandemia en la cadena de producción de Sony.

Tengamos en cuenta que la PS5 no sería la primera consola que tendría un lanzamiento escalonado. La PS4 salió el 15 de noviembre de 2013 en Estados Unidos y dos semanas después llegó a Europa y Austalia. Probablemente, la PS5 salga al mercado entre finales de noviembre e inicios de diciembre para EE.UU. y Reino Unido, respectivamente.

PS5 | The Witcher 3

Aumenta el catálogo de los juegos que llegarán a PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X. The Witcher 3 estará disponible en las consolas de próxima generación con “mejoras visuales y técnicas”. Lo mejor es que los actuales propietarios del título en PS4 y Xbox One no tendrán que gastar nada para adquirir esta versión.

La desarrolladora CD Projekt RED comunicó que The Witcher 3, además de su próxima para PS5 y Xbox Series X, podrá ser descargado en PC. Dicha versión tendrá varias mejoras como la reducción de los tiempos de carga y gráficos con soporte a trazado de rayos (ray tracing).