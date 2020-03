PS5: codirector de ‘The Last of Us 2’ destaca la tecnología que tendrá la nueva PlayStation 5.

La PlayStation 5 de Sony fue presentada el día de ayer para todos los desarrolladores del mundo. La consola de la nueva generación presentó características que tendrá. Debido a esto, varios comentarios no tardaron en salir, uno de ellos fue el del codirector de ‘The Last of Us 2’, Kurt Margenau, quien no dudó en halagar la tecnología de la consola.

“Aún alucino con las especificaciones de PS5 y su SSD”, mencionó Margenau. “La gente no tiene idea del gran salto en términos de diseño que supone, especialmente para empresas y juegos first party”.

El día de ayer se habló sobre la velocidad del disco SSD, la cual será de 5,5 gigas por segundo. Esta es una alta velocidad que ayudará a alcanzar un nuevo nivel de carga de datos en un sistema doméstica y, por ende, a una mejor jugabilidad en diferentes títulos de mundo abierto.

Asimismo, Margenau aseguró que la PS5 es “por mucho, el mayor salto de mi carrera. No puedo esperar”. Este comentario generó mucho eco en Twitter, puesto que muchos seguidores del codirector empezaron a hacerse la pregunta si es que ya se encuentra trabajando en un nuevo título para la consola.

“No, no estoy insinuando que la empresa ya esté trabajando en algo. Solo especulo con los números que se han dado”, afirmó el codirector de ‘The Last of Us 2’.

Por otro lado, no es la primera vez que Margenau halaga las características de un producto de Sony. Hace unas semanas se pudo ver como celebró que las pantallas de carga desaparecerán en las consolas de la nueva generación. Cabe resaltar que Naughty Dog está centrado en su nuevo título para la PS4 y no en la PS5.