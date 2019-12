PS5: codirector de ‘The Last of Us: Parte 2’ cree que la secuela no tendrá tiempos de carga en la nueva PlayStation 5.

Hace unas semanas, Sony anunció las novedades que traerá su nueva consola. La PS5 tendrá como objetivo reducir los tiempos de carga en sus videojuegos gracias al disco duro SSD que traerá, característica que ha prestado mucha atención el codirector de ‘The Last of Us: Parte 2′.

What’s a loading screen? — Kurt Margenau (@kurtmargenau) 19 de diciembre de 2019

“¿Qué son las pantallas de carga?”, mencionó Kurt Margenau en su cuenta oficial de Twitter. Esto lo dijo como respuesta a un usuario que hablaba sobre los tiempos de carga, los cuales son utilizados para mostrar datos curiosos del videojuego. “Si en la actualidad, era habitual que las pantallas de carga ofrecieran curiosidades sobre el desarrollo o datos y consejos sobre el propio juego, ¿qué veremos en vuestras pantallas de carga?”

El codirector de ‘The Last of Us: Parte 2’ no dudó en responder rápidamente, haciendo alusión a una de las nuevas características del nuevo PS5. Lo que hizo dudar a los fanáticos, es si solo será para la nueva consola o para el videojuego en todas sus plataformas. Recordemos que el popular título se estrenará en mayo de 2020.