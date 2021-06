Conoce cuál es el mejor cable HDMI para tu PlayStation 5

No todos los cables HDMI son iguales, por lo que deberás estar muy atento a las especificaciones técnicas a la hora de comprar uno de estos cables para la Xbox Series X/S o PS5, las consolas de nueva generación. Aquí te contamos qué debes considerar para que tu compra no sea en vano.

Lo más básico es entender que las consolas Xbox Series y PS5 ofrecen resoluciones 4K a 60 FPS, incluso alcanzan la tasa de 8K a 120 FPS. Si bien la capacidad del televisor es importante, el cable HDMI debe ser el adecuado para que la pantalla no pierda ningún detalle de la información emitida por la consola.

El cable que debes comprar para que saques lo mejor de las Xbox Series y PS5 es el HDMI 2.1, la versión más actual del estándar en el mercado, porque permite el envío de resoluciones de hasta 8K a 120 Hz.

En todo caso, si tienes el cable HDMI 2.0, no podrás aprovechar todo el potencial de la consola. Al menos podrás disfrutar de la mayoría de tus juegos a 4K y 60 Hz, pero no notarás la diferencia al ejecutar títulos mejorados a 8K a 120 Hz. No importa si es que el televisor y la consola coincidan con la tasa de refresco, el cable hará que se pierdan detalles en la pantalla.

Ya está demás decir que los cables HDMI de anteriores generaciones no servirán para una mejor calidad gráfica. El HDMI 1.4, por ejemplo, solo ofrece 4K a 24 Hz.

PS5 | Juegos gratis de junio

El primer título a destacar es Operation: Tango, en el que dos jugadores se convertirán en espías que deberán de trabajar juntos para superar varias misiones. Desarrollado por Clever Plays, estará disponible para PS5 y PS4.

El siguiente título es Star Wars: Squadrons, el cual está ambientado tras los sucesos del Episodio VI de la saga cinematográfica de George Lucas. Los jugadores podrán pilotar tanto naves Rebeldes como las del Imperio. El título podrá jugarse en las consolas PS5 y PS4

Finalmente, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown es la remasterización del título original lanzado en 2006 en PlayStation 3. El juego puede ejecutarse en las dos últimas consolas de PlayStation.

