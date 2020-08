Conoce los detalles de la TV más buscada en Google para jugar la PlayStation 5

La PS5 es una consola tan poderosa que merece un televisor nuevo, siempre y cuando tengas dinero suficiente. Sony anunció la gama “Ready for PS5” para quienes buscan una mejor experiencia visual. De todos los televisores, hay uno en especial que es tendencia en Google. Aquí te lo contamos todo.

Luego del anuncio oficial de la PS5, Sony aprovechó la expectativa para promocionar sus mejores televisores 8K. El modelo Sony XH90 es el que tiene más búsquedas en Internet según las estadísticas de Google Trends. Esta popularidad se debe a sus prestaciones, por lo que no es nada barato.

El Sony XH90 cuenta con soporte para los juegos de PS5 en calidad 4K a 120 Hz en pantalla. Esto es posible gracias al VRR que ofrece una menor latencia entre la consola y el televisor.

Además, el televisor Sony XH90 tiene un panel LCD 4K, que hace uso del sistema de iluminación por zonas Full-Array Local Dimming. El procesador es el X1, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Ten en cuenta que hay cuatro modelos de Sony XH90, todos con sistema operativo Android TV con Google Assistant y acceso a Google Play Store. A esto se suma la compatibilidad con Alexa de Amazon y Apple AirPlay 2. El precio es de 1399 euros, que viene a ser 1660 dólares. La PS5 saldrá al mercado a fines de 2020.

PS5 | Qué revisar en la TV

¿Será capaz tu TV de soportar las animaciones de la PS5? No te angusties si crees que tu televisor no está al nivel de la más alta gama, porque hay detalles técnicos muy importantes que pueden ahorrarte cientos de dólares. Te adelantamos que hay un un salto gráfico considerable que exige un software especial, pero esto no debe limitarte a la hora de disfrutar de lo nuevo de PlayStation. Tranquilo, no hace falta desembolsar una fortuna por los televisores “Ready for PS5”.

Lo más básico que necesitas para instalar la PS5 en tu televisor es un puerto de entrada HDMI 2.0. A través de esta conexión, la consola podrá emitir el audio y video del sistema. El HDMI 2.0 es la versión estándar, por lo que viene en casi todos los televisores que soportan 4K.

Como la PS5 ofrecerá videojuegos en resolución 8K, hará falta en el panel del televisor el puerto HDMI 2.1, la versión más reciente del HDMI 2.0. Este nuevo puerto está disponible en todos los televisores que prometen la resolución 8K. Eso sí, no te preocupes en hacer la inversión, porque el HDMI 2.1 es compatible con su antecesor.