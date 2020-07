PS5 contará con “Yakuza Like a Dragon” en su catálogo sin fecha confirmada

La lista de videojuegos de la PS5 sigue en aumento. El lanzamiento de Yakuza Like a Dragon está programado para noviembre en las consolas actuales. En el caso de la nueva PlayStation y Xbox Series X, aún no hay fecha establecida.

Yakuza Like a Dragon estará disponible para la próxima consola de Xbox desde su lanzamiento al mercado, que está programado para fines de 2020. En el caso de la PS5, la salida será posterior al inicio de las ventas de la máquina de Sony.

“Conviértete en Ichiban Kasuga, un yakuza de bajo nivel a quien el hombre en quien más confiaba ha dejado al borde de la muerte. Recupera tu legendario bate y prepárate para destrozar algunos cráneos del inframundo en un dinámico juego de rol ambientado en el Japón moderno”, reza la sinopsis.

Hay que tener en cuenta que podrás actualizar Yakuza Like a Dragon a PS5 y Xbox Series X si compras la edición para PS4 y Xbox One, una práctica que se repite con otros juegos como FIFA 21 y Madden 21. Además, el precio de venta será el mismo sin importar la consola.

PS5 | Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es uno de los juegos más esperados para PS5. Las expectativas son altas e Insomniac Games sabe cómo alimentar la curiosidad de los jugadores. La desarrolladora anunció que el título tendrá una resolución de 4K y 60 FPS.

El anuncio de Insomiac fue hecha en Twitter. “Pasea por la ciudad como nunca antes en PS5 con un modo opcional de rendimiento 4K / 60 FPS”, reza el tuit.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continuará en PS5 la historia del DLC The City That Never Sleeps, durante el cual Miles Morales es mordido por una araña genéticamente mejorada y adquiere poderes similares a los de Peter Parker.