Sony reveló varios detalles sobre la apariencia de la PlayStation 5 vía Twitch y YouTube. Hace unas semanas, la firma tecnológica mostró las dos versiones de la máquina que estará a la venta en diciembre, así como los juegos exclusivos que saldrán para esa misma fecha.

Pues, el día de hoy, la empresa por fin compartió la apariencia de los juegos en físico. Así es, la PS5 todavía optará por discos pese a que la digitalización ya es tendencia en el mundo de los videojuegos.

La next gen de Sony tendrá dos consolas diferentes: la PS5 Standar Edition y la Digital Edition. La segunda no tendrá lector de disco y solo usará la tienda virtual para descargar nuevos juegos.

No obstante, Sony compartió vía Twitter la caja del juego Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

“Una actualización rápida para nuestros fanáticos: aquí está su primer vistazo al diseño de la caja para los juegos de PS5 que verá en las tiendas esta Navidad, protagonizada por Marvel Super Hero Miles Morales.”, se lee en el blog oficial de Sony.

La PS5 se lanzará en diciembre del 2020 sin retrasos según Sony y habrá un largo nuevo de juegos disponibles en el primer día.

PS5: juegos de la PlayStation 5 vendrán en esta presentación. (Foto: Sony)

¿Por qué los juegos de PS5 y Xbox Series X serían más caros en el futuro?

Cada vez el sueño de ver a la siguiente generación de consolas está más cerca. La PS5 se presentó hace poco y Microsoft también revelará nueva información de la Xbox Series X. Si bien por ahora ambos prefieren mantener ciertos datos de manera reservada, los fans ya se puede hancer una idea de cómo se verá la nueva generación de videojuegos, el hardware de las consolas como tal y el software que permitirá que se muevan los juegos de manera integral.

Sin embargo, existe aún un misterio enorme que podría definir esta competición entre Sony y Microsoft: el precio de sus consolas y sus juegos. En los últimos meses se han informado de cuánto costará aproximadamente la PS5 y la cifra ronda entre los $500, pero aún no se ha confirmado nada oficialmente y menos con respecto a la Xbox Series X.

Además, la incógnita de cuánto costarán sus juegos también es un dato a tomar en cuenta al momento de adquirir una u otra consola. Si bien los juegos de las generaciones actuales tienen un costo similar, se espera que esta tendencia de precios suba en los siguientes años para los nuevos juegos que saldrán.

Y con razón. Las nuevas PS5 y Xbox Series X proponen un entorno más detallado de los juegos, lo cuál significa más trabajo para los desarrolladores que deberán pulir a la perfección sus acabados para equiparar a los títulos de la nueva generación. Pero, ¿cuánto exactamente más costará cada videojuego y por qué? ¿Hay un motivo en específico?

Hace poco, un anuncio de 2K Games reveló que NBA 2K21 costará $69.99 para PlayStation 5 y Xbox Series X, un total de $10 más que el precio recomendado en otras plataformas de generación actual. Eso está por encima de lo que ya se espera que sea un año costoso para los jugadores. Después de todo, es probable que tanto PlayStation 5 como Xbox Series X cuesten entre $500 y $600 cuando se lancen a fines de 2020.

Los videojuegos se han vendido al precio de $59.99 por más de dos décadas. Los jugadores están muy acostumbrados a esto como el costo de un título de gran éxito, aunque los lanzamientos independientes han cambiado un poco los precios tradicionales en los últimos años. Sin embargo, los costos de desarrollo han seguido aumentando durante ese tiempo, con juegos como The Last of Us Part 2 que costaron cientos de millones de dólares para crear.

Según GamesIndustry.biz, 2K Games ha revelado que NBA 2K21 tendrá un precio recomendado de $69.99 para PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto sugiere que los desarrolladores y editores pueden presionar para aumentar el precio de los juegos para las nuevas consolas cuando se lancen más adelante en el año. 2K Games ha confirmado que la versión de próxima generación del juego ha sido “desarrollada desde cero para las consolas de la próxima generación” y no es una adaptación como tal.

Los rumores de un aumento en los precios del juego tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X han estado circulando durante algún tiempo, pero esta es la primera vez que un editor sale y confirma un aumento de precio como tal. Anteriormente, el CEO de PlayStation, Jim Ryan, habló sobre cómo el costo de desarrollar hardware de próxima generación probablemente aumentará para aprovechar el mejor hardware y hacer que los juegos se vuelvan más caros.

Especialmente aquellos que provienen de estudios de gran presupuesto que ya crean títulos de gran éxito que involucran a miles de desarrolladores que trabajan en el mismo proyecto.Aunque es probable que los jugadores estén consternados por el aumento en el costo de los juegos, era un momento que se venía venir desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de tener noticias de la PS5 o Xbox Series X.

No es inusual que los títulos AAA cuesten más que la mayoría de las películas, por lo que parece inevitable que los editores deseen aumentar el precio de los lanzamientos para ayudar a recuperar algunos de sus presupuestos masivos. Sin embargo, aún será un duro golpe para muchos jugadores que no quieran gastar más dinero en un pasatiempo ya costoso.

Por supuesto, queda por ver si otros editores seguirán los pasos de NBA 2K21 y aumentarán el precio de otros juegos, pero podrían optar por mantenerse en el precio estándar de la actual generación. Esto último no es tan probable, pero en definitiva el mercado de los juegos de la nueva generación deberá llegar a un consenso que se mantendrá por los próximos años.