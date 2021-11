Sony puso a la venta la consola PlayStation 5 el 12 de noviembre de 2020 en los Estados Unidos y Japón. Desde entonces, la empresa ha llevado su aparato a todos los rincones del mundo pese a los problemas de distribución, la escasez de chips y el colapso de las cadenas de suministros.

Tras un año en el mercado, Jim Ryan, director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, compartió algunos datos que quizás no conocías acerca de la venta de videojuegos. Estos son los favoritos de la comunidad.

“Parece que ha pasado un año bastante rápido desde el primer día en el que los jugadores pudieron poner sus manos en PlayStation 5, y me siento profundamente honrado de poder celebrar este increíble primer año con todos vosotros”, detalla en el blog oficial de PlayStation.

“Han pasado tantas cosas en solo un año desde el día en que iluminamos puntos clave y otros lugares icónicos de todo el mundo para marcar la llegada de PS5. Se lanzaron juegos increíbles como Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, Returnal y Deathloop. SIE adquirió los talentosos estudios de desarrollo Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque y Nixxes. Revelamos nuestro sistema de realidad virtual de próxima generación para PS5. Y más recientemente presentamos nuevas imágenes y emocionantes novedades de los próximos títulos como God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West, todos de PlayStation Studios, y anunciamos Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake durante nuestro PlayStation Showcase de septiembre!”, añade.

A su vez, comenta que solo ha comenzado la vida de la PS5, tienen entre manos mucho más trabajo por delante junto a los desarrolladores de videojuegos.

Títulos más jugadores en PS5

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls Remake

NBA 2K22

“Quiero agradecer a todos en la comunidad por su paciencia. Seguimos viendo una demanda histórica de PS5 y entendemos que las limitaciones de inventario siguen siendo una fuente de frustración para muchos de nuestros clientes. Tened la seguridad de que estamos centrados en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para enviar tantas unidades como sea posible, es algo en lo que trabajamos todos los días en toda la empresa y sigue siendo mi principal prioridad. Una vez más, agradecemos tu paciencia mientras navegamos a través de estos desafíos globales sin precedentes”, finaliza el comunicado.