PS5: Cyberpunk 2077 no estará disponible para la PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 llegará a la PlayStation 4, Xbox One y PC el 17 de septiembre del presente año. CD Projekt RED ha confirmado este hecho para desmentir los rumores que indicaban que el videojuego se retrasaría a causa del brote de coronavirus.

Sin embargo, la compañía mencionó que las versiones mejoradas del títulos no estarán disponibles para la PlayStation 5 y Xbox Series X. Eso sí, solo mencionaron que no se podrán jugar en el lanzamiento de las consolas, puesto que posiblemente puedan estar aptas en los próximos meses.

Esto se confirmó en una entrevista a Video Games Chronicle, donde el líder de desarrollo empresarial de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, mencionó que: “En términos de la consola de Microsoft, como dije, hemos confirmado oficialmente tanto la actualización como la disponibilidad entre generaciones, lo que significa que podrás jugar desde el primer momento en la próxima generación. Sin embargo, si hablamos de una versión única y completa para la próxima generación, eso vendrá más tarde”.

Asimismo, el directivo mencionó que no sabe la fecha en que el videojuego llegará a la consolas de la nueva generación. Además, Nowakowski afirmó que Sony afirmó que la PS5 no tendrá retrocompatibilidad con todos los títulos de la PS4: “No hay ningún anuncio oficial de PlayStation, por lo que realmente no podemos confirmar ni negar nada. Es PlayStation la que debe abordar este asunto primero y luego nos tocará hacer un comentario, pero no podemos adelantarnos”.

Por último, sabemos que la nueva consola de Sony será retrocompatible con 100 títulos de la PS4 en su lanzamiento. Es decir, más juegos serán retrocompatibles al paso de los meses y dependiendo de las mejoras que añadan sus desarrolladores.