¿Veremos a Cyberpunk 2077 a la PS5? La compañía polaca CD Projekt RED contestó en redes sociales que no descarta la edición de una versión adaptada para la futura máquina de Sony y Microsoft. No obstante, precisaron que la prioridad es la actual generación de consolas PS4 y Xbox One.

“Posiblemente; sin embargo, la actual generación es nuestro foco principal en este momento”, reza un mensaje que la compañía envío ante la pregunta sobre si veremos a Cyberpunk 2077 en la PS5.

La empresa CD Projekt RED no es ajena a la tendencia que supondrá la entrada de la PS5 al mercado, algo que los directivos tienen en mente desde fines de 2019. Sin embargo, mantienen la reserva al no especificar fechas e ideas de futuros proyectos.

"Estamos observando la situación de cerca, por lo que algunos probablemente asuman que haremos algo para la nueva generación en algún momento concreto”, comentaron. “Sin embargo, no podemos especificar lo que será ni cuándo podría ser”.

Cyberpunk 2077 estará disponible para PC, PS4 y Xbox One. Su lanzamiento será el 16 de abril.