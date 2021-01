¿Cuándo llegará la muerte de la PS4? Sony todavía seguirá lanzando juegos para las dos consolas, PS4 y PS5, mientras que los gamers van adquiriendo sus nuevos aparatos. Pero, eventualmente, el soporte de la generación anterior se caerá en algún momento.

Algunos importantes juegos exclusivos de Sony todavía no definen si se lanzarán en las dos consolas o solo en la PlayStation 5. God of War: Ragnarok es uno de los más esperados del 2021, aun así la desarrolladora Santa Monica Studios no ha respondido al respecto.

Otros títulos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales u Horizon Forbidden West serán juegos intergeneracionales. En otras palabras, llegarán a las dos consolas en simultáneo y posiblemente con una versión mejorada para PS5.

David Jaffe, el creador de la primera trilogía de God of War, comentó que está seguro que el nuevo juego de Kratos se lanzará en la next-gen. El medio Gaming Route reporta que a través de un video, el responsable de God of War se muestra convencido al respecto.

Sony, por lo pronto, no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que él ya no es parte del desarrollo. Todavía podría haber una versión para la PlayStation 4 con menores prestaciones gráficas y otro que extraiga todo el poder de la next gen.

El juego todavía solo cuenta con la etiqueta de PS5 pero no se ha confirmado la fecha de lanzamiento.