PlayStation 5 contará con nuevos juegos y Director’s Cut. Recordemos que durante las conferencias de la E3 2021, Hideo Kojima presentó un avance de su último juego para la consola PS5.

Pues recientemente, a través del State of Play, conferencia de PlayStation, han compartido nuevas imágenes del título y se ha anunciado que la fecha de lanzamiento se ha programado para el 24 de septiembre de este año.

“Del legendario Hideo Kojima, llega una experiencia capaz de definir un género que ahora vuelve expandida y remasterizada para la videoconsola PlayStation 5 con este definitivo Director’s Cut”, detalla Sony en un comunicado de prensa.

Se trata de un video de más de dos minutos con la jugabilidad de Death Stranding pero todo capturado en una consola PlayStation 5. Por otro lado, se anuncian nuevas formas de combate, gráficos mejorados para la next gen y misiones nuevas que expanden la historia original.

Actualmente, ya puedes realizar la reserva en la tienda virtual de tu consola. Por lo pronto, no se sabe si también estará disponible esta versión mejorada para la plataforma de PC; recordemos que se lanzó el juego en Steam.

El Señor de los Anillos Gollum comparte las primeras imágenes del gameplay

La saga del Señor de los Anillos no solo llegó a la pantalla grande con diferentes películas sino que también puedes meterte a este fantástico universo en tu consola de videojuegos. No estamos hablando de Shadow of Mordor, sino que hay un nuevo título que se lanzará el 2022 para PS5 y Xbox Series X.

Nacon y Daedalic Entertainment anunciaron que trabajan en el título El Señor de los Anillos Gollum para la nueva generación de consolas. Recientemente, ambos estudios compartieron las primeras imágenes de la jugabilidad.

El juego se centra en la historia de Gollum, uno de los personajes más populares de la saga. Como es de esperarse, hay varios personajes conocidos que aparecerán en este título, como Gandalf, Thranduil y la Boca de Sauron.

Se trata de una aventura en tercera persona que cuenta con elementos de parkour y sigilo. No tendremos momentos de combate exagerado debido a que Gollum es el protagonista y es un tanto limitado en estos aspectos.

El objetivo de este Hobbit será encontrar su tesoro, el anillo, y básicamente pasará por diferentes escenarios que ya conocemos como Mordor, el Bosque Negro o las Minas de Moria.

