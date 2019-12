Microsoft se guardó su anuncio más importante del año para The Game Awards 2019. La consola de nueva generación de la empresa llevará el nombre de Xbox Series X y se lanzará a la par de la PlayStation 5.

La noticia ha sido bien recibida por los fans, inclusive por los involucrados en la industria, como Cory Barlog, director de God of War, el juego exclusivo de PlayStation.

“Creo que se han equivocado con nuestros asientos. Pero gracias por el vistazo a la nueva consola. Verla en vídeo ha sido mucho mejor que verla en imágenes. Cada vez tengo más y más ganas de que llegue la nueva generación y voy a jugar a Hellblade 2 el primer día”, comentó el directivo.

Recordemos que la primera entrega de Hellblade se lanzó para PS4, Xbox One y PC. No obstante, la segunda parte todavía no especifica si solo será un exclusivo de la Xbox Series X.