La consola PlayStation 5 se pondrá a la venta el 19 de noviembre en todo el mundo. Hasta entonces, Sony todavía no ha compartido los detalles técnicos que más le importa a la comunidad: el almacenamiento interno.

Recordemos que la consola llegará en dos versiones, una estándar con lector de discos y otra sin este que lleva el nombre de PS5 Digital Edition. Recientemente, un usuario filtró una captura del almacenamiento de la consola.

De acuerdo a esta publicación, la PlayStation 5 contará con 664GB de almacenamiento. Esto se debe a que el sistema operativo ocupa casi un 20% del total. ¿Sony nos dejará aumentar el almacenamiento?

Xbox Series X ya comaprtió las memorias expandible; Sony no se quedó atrás y también contará con su propio almacenamiento externo para la PS5. No obstante, no se conoce el precio final de venta de estos accesorios.

Por supuesto, estas imágenes se han puesto en duda. Hace solo unos días, un usuario compartió vía Reddit un supuesto interfaz que tendrá la consola pero fue eliminado pro los moderadores debido a que pidió dinero para compartir un video.

