PS5: el director creativo de ‘The Last of Us’ reveló que mejoras gráficas tendrá la secuela para la nueva PlayStation 5.

No es un secreto que la nueva PS5 supondrá varias mejoras gráficas en el mercado de las consolas. El director creativo de ‘The Last of Us’ ha colaborado con estas ideas al darse cuenta de los grandes avance que tendremos en la nueva PlayStation 5.

Se trata sobre una recreación del cabello entre los personajes que veremos en el nuevo título de la franquicia, y nada mejor que demostrarlo con un video que sirve para comprobar lo dicho por el creador. “Todo el mundo está hablando sobre el raytracing pero yo solo quiero que la nueva generación me permita hacer este pelo”, mencionó Jonathan Cooper.

Everyone's talking about raytracing but I just want next-gen to let me twirl with this hair... pic.twitter.com/CtSojcTpyn — Jonathan Cooper (@GameAnim) January 23, 2020

El creativo ha trabajado anteriormente en títulos como Assassin’s Creed, Mass Effect, Uncharted y el ya mencionado The Last of Us. Además, destacó que los videojuegos de lucha serán los primeros en sacar provecho a estas técnicas visuales.

“Son habitualmente los primeros en impulsar el diseño de personajes de nueva generación, pues solo hay dos personajes en pantalla”, mencionó el creativo. Recordemos que Epic Games también mostró actualizaciones en su motor gráfico, los cuales apostaban por un mayor realismo en el cabello de los modelados 3D.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY