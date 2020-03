A finales del 2019, se pondrá a la venta la consola PlayStation 5. Mucho se ha especulado sobre el contenido que veremos en la presentación oficial, tanto características técnicas como precio. A su vez, los rumores indican que presentarán de forma oficial al equipo de desarrolladores de San Diego, encargados de títulos exclusivos triple A.

Según un usuario de Reddit, que realizó un breve timeline desde marzo de 2018 hasta la actualidad, ha logrado encontrar datos importantes sobre uno de los principales estudios de Sony que aloja información sobre las consolas de la nueva generación.

Asimismo, la popular saga Uncharted estaría vinculada con este estudio de Sony ubicado en San Diego. Las declaraciones de sus creadores sobre una posible quinta entrega con el director de The Last of Us 2 le dan más fuerza a este rumor.

Recordemos que en marzo de 2018 un ex trabajador de Naughty Dog, Quentin Cobb, pasó a las filas del estudio de San Diego. Un mes después, David Hall (guionista de Silent Hill Homecoming y Killer Instinct) y John Bautista también formarían parte del estudio como diseñadores de títulos para Sony PlayStation.

Fue en los meses finales de 2018 donde empezaron a reportarse puestos de trabajo para el estudio de San Diego, donde se anunciaba un: "juego de acción y aventura en tercera persona con una gran historia cinematográfica''.

Además, se ha comenzado a relacional al estudio con la nueva PlayStation 5, quien estaría en planes de un nuevo título. En específico, Naughty Dog estaba buscando directores artísticos, visuales y creadores de escenas de video.

Por último, Quentin Cobb comunicó a la comunidad sobre el Estudio de Juegos de Sony PlayStation: ''No sabría decir, espero que sí'', cortas palabras del director para confirmar que el estudio de San Diego lanzará novedades en los próximos meses, o quizás cuando PS5 salga a la luz.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY