Descubren qué tan buena es la ventilación de la PS5 y si es que recalienta o hace ruido

Comenzaron las primeras pruebas de la PS5 en Japón. Los generadores de contenido han tenido acceso a la nueva PlayStation, por lo que ya tenemos una mejor idea de todo lo que ofrece la consola, tanto a nivel de software como hardware.

En este último punto es en el que nos detendremos, porque sucede que la PS5 no genera tanto calor, por lo que tiene un sistema de ventilación eficiente. Y esto nos lleva a algo que la comunidad siempre critica en foros especializados: el ruido.

El portal Dengeki Online probó la PS5 por una hora y 45 minutos, y descubrieron que después de 80 minutos no había ni rastro del calor ni del fastidioso ruido que los ventiladores generan cuando el hardware se calienta por el uso contínuo.

“Tras 80 minutos de juego, no había ruido apreciable del ventilador de PS5, y la consola permaneció fría”, señaló el redactor de Dengeki Online.

“Estaba jugando a Astro’s Playroom y Godfall y no noté el sonido de los ventiladores. Al terminar, cuando toqué el cuerpo principal, no sentí mucho calor... Parece que no hay necesidad de preocuparse por la estructura de escape de calor”, agregó.

PS5 | Precio en Perú

Sony compartió en su conferencia online que el precio de la PS5 edición estándar costará 499 dólares, mientras que la versión digital se venderá por 399.

En Perú ya hay dos tiendas virtuales que han compartido el precio de lanzamiento de la consola. Como es de esperarse, por los gastos de envío e impuestos, la consola alza su precio hasta los 2999 sole en su versión normal.

Precio Phantom:

PlayStation 5 estándar: S/2.999,90

PlayStation 5 Digital: S/2.699,90

Precio LawGamers:

PlayStation 5 estándar: S/2.999,90

PlayStation 5 Digital: S/2.699,90