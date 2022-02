Si te gustó la experiencia de juego de Dark Souls, quizás este título es para ti. Elden Ring busca responder a un pedido de la comunidad gamer que disfrutó de Sekiro y Bloodborne.

La jugabilidad es muy similar pero en esta ocasión se han tomado la libertad de introducir un mundo abierto. Básicamente, cada jugador tendrá la libertad de escribir su propia historia o camino.

Normalmente, cuando un juego es sumamente esperado por los gamers, la valla está un tanto alta. Si recordamos el caso de Cyberpunk 2077, se esperaba mucho del juego y finalmente decepcionó.

No obstante, Elden Ring es todo lo que esperaban los fans, por lo menos esto es lo que refleja las puntuaciones de las webs especializadas. En el portal Metacritic, ya cuenta con más de 50 reseñas y la gran mayoría positivas.

En cuanto a la versión de PS5, se ha convertido en uno de los títulos con mejores calificaciones con un puntaje de 97 sobre 100.

Se mete, de esta forma, en la posición 15 de los mejores juegos de la historia. Compite con grandes entregas como Super Mario Galaxy, Gran Theft Auto V y The Legends of Zelda: Breath of the Wild.

Now the #1 game of all time: pic.twitter.com/UAZClQnKGf — OpenCritic (@Open_Critic) February 23, 2022

Gameplay de Elden Ring

