La batalla de las consolas continúa luego de varias semanas de lanzamiento de Xbox Series X y PlayStation 5. Uno de los elementos diferenciales de las dos consolas es el controlador o mando.

El DualSense de PS5 cuenta con vibración háptica y un panel táctil, algo que no es común en el resto de controladores del mundo gamer. ¿Te gustaría que esto se convierta en lo normal en las nuevas consolas, inclusive PC?

Microsoft se ha encargado de recepcionar la opinión de su comunidad para saber si están dispuestos a utilizar estas herramientas que ha introducido Sony. El medio TechRadar reporta que se realizó una encuesta para conocer la “satisfacción de la comunidad sobre velocidad o calidad del sistema next-gen (Xbox Series X)”.

Se le pregunta al usuario si conoce las características del mando de la PlayStation y se les comenta si les gustaría que el mando de Xbox Series incluyera estas opciones o similares. Quizás lo más sencillo para adaptar a estos mandos serían los gatillos adaptativos.

Por lo pronto, no se conoce la finalidad de esta encuesta. No se sabe si Microsoft está trabajando en una nueva generación de mandos. Cuando se lanzó la PS4 se creía que el panel táctil sería adaptado a otras consolas pero no fue así.

Habrá que esperar a los nuevos productos de Microsoft para conocer el futuro del gaming.