El mando DualShock de la PS4 será reemplazado con el nuevo DualShock. Este será el periférico de nueva generación (PS5) que tendrá elementos tecnológicos como la vibración háptica.

El estudio Young Horses, responsables de Bugsnax, uno de los juegos anunciados para PS5, detalló las ventajas del próximo periférico que saldrá al mercado a fines de 2020.

Según Phil Tibitoski, responsable de Bugsnax y Octodad, habló sobre la sensibilidad del mando de la PS5 en una entrevista para IGN.

“Anteriormente, en casi cualquier consola que tiene vibración o retumbar, es una genial característica que a veces puede hacer que todo sea más inmersivo, pero no he sentido nada tan complejo y sensible como la respuesta háptica del DualSense”, señaló.

El mando de la PS5 será capaz de hacer que los usuarios puedan experimentar las texturas del ambiente en el que se desarrolla la trama. “Hay clima en nuestro juego, si hay una tormenta eléctrica y cosas de ese tipo, puedes sentir de dónde viene el sonido a través de la vibración”, agregó.

PS5 | Producción en masa

Sony tiene toda la maquinaria lista para el lanzamiento de la PS5. La compañía nipona aumentó su producción y planea tener un stock de 10 millones de unidades para el cierre de 2020.

Un informe hecho por la revista Nikkei informa que Sony adelantó en abril sus planes de tener 6 millones de consolas fabricadas. Bloomberg sostiene que esta primera cifra quedó corta ante las expectativas de la compañía, por lo que aumentaron la meta hasta los 10 millones de PS5.

A pesar de los contratiempos ocasionados por el coronavirus, Sony pudo mantener su línea de producción para alcanzar las metas antes de diciembre. Nadie puede quedarse sin su PS5 para la campaña navideña de este año.