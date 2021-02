¡PS5 sale con todo! Estos juegos de PS4 serán actualizados para la PlayStation 5

Ahora mismo puedes jugar los títulos de PlayStarion 4 en la PS5; sin embargo, no estarás aprovechando el hardware de la máquina de Sony. No todos los títulos cuentan con un parche de mejora gráfica, por lo que -si no cuentas con títulos de PS4 todavía- será mejor que eches un vistazo a los juegos que tendrán en 2021 la tan esperada actualización.

Hay que la actualización de los juegos de PS4 para PS5 ofrece una resolución dinámica de 4K a 60 cuadros por segundo, además de los tiempos de carga más reducidos. El próximo juego importante que recibirá la actualización es Marvel’s Avengers, precisamente el 18 de marzo.

PS5 | Actualizaciones

Por si no lo sabías, las actualizaciones de tu juego no se realizarán automáticamente o mediante una actualización típica del juego, por lo que es fácil seguir jugando accidentalmente a la versión para PS4 de un juego en tu nueva PS5.

Ya sin más, echemos un vistazo al cronograma de videojuegos de PS4 que tendrán una actualización para PS5, la nueva máquina de Sony.

Cyberpunk 2077 -- Segunda mitad de 2021.

Doom Eternal -- Por anunciar.

Far Cry 6 -- Por anunciar en 2021.

For Honor -- Por anunciar.

Ghostrunner -- Por anunciar en 2021.

Guilty Gear Strive -- Abril 9, 2021.

Horizon Forbidden West -- Por anunciar en 2021.

Kena: Bridge of Spirits -- Primer cuarto de 2021.

Little Nightmares 2 -- Por anunciar en 2021.

Marvel’s Avengers -- Marzo, 18, 2021.

Metro Exodus -- Por anunciar.

Monster Boy and the Cursed Kingdom -- Por anunciar.

Nioh -- Febrero 5, 2021.

Outriders -- Febrero 2, 2021.

Praey for the Gods -- Primer cuarto de 2021.

Riders Republic -- Febrero 25, 2021.

The Elder Scrolls Online -- Por anunciar.

The Witcher 3: Wild Hunt -- Por anunciar.

Yakuza: Like a Dragon -- Marzo 2, 2021.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.