Otro de los nuevos juegos que aprovechará la potencia de las consolas de la actual generación (PlayStation 5 y Xbox Series X). Far Cry 6 ha programado su lanzamiento para el 7 de octubre de este año en todas las consolas, incluyendo PC.

Hace unos días, la empresa desarrolladora Ubisoft presentó el primer tráiler oficial del título de mundo abierto. Pues ahora, el usuario Cycu1 ha logrado tener acceso a una versión cinematográfica del gameplay.

Por lo pronto, se mantiene en reserva el tema de las armas y demás herramientas del protagonista pero podemos disfrutar de los diferentes escenarios que atravesaremos en esta nueva aventura.

La isla del caribe se llama Yara y estará gobernada por el dictador Antón Castillo, personaje interpretado por el actor Giancarlo Esposito. El protagonista de este título de mundo abierto es Dani Rojas, un ciudadano que se une a una guerrilla.

Al mismo estilo de The Last of Us, utilizaremos un caballo para movernos por el escenario, también podremos subirnos a vehículos y utilizar un móvil para ubicarnos en los diferentes escenarios.

E3 2021: ¿qué juegos presentará Ubisoft en su conferencia online?

El coronavirus ha afectado a las diferentes industrias del entretenimiento. ESA, la empresa organizadora de la E3 2021, ha tenido que realizar modificaciones al evento de videojuegos para evitar contagios por COVID-19.

Desde el 12 hasta el 15 de junio, se llevará a cabo las diferentes conferencias pero en una edición online. Por lo pronto, ya hay un puñado de empresas que han confirmado su asistencia.

Ubisoft es una de esas y ya tendría lista la parrilla de anuncios para junio. Recientemente, se reportó la filtración del reporte financiero del cuarto trimestre del año fiscal de la empresa desarrolladora.

Allí, se anuncian varios juegos que llegarán a las consolas antes de marzo de 2022: Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland y Roller Champions. Estos títulos presentarían contenido en la E3 2021.

Lamentablemente, no llegó a presentarse el esperado siguiente juego de la franquicia Prince of Persia: Sands of Time. Este es uno de los títulos más esperados, pero Ubisoft todavía no ha hablado al respecto.

