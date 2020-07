PS5 tendría esta carcasa intercambiable según fotos filtradas desde China

Cada vez sabemos un poco más de la PS5. La nueva consola que Sony venderá a fines de 2020 fue presentada oficialmente el pasado 11 de junio. Desde entonces, la comunidad no hace otra cosa que hablar sobre el catálogo de juegos y si habrá más de una versión de la consola.

Aún no hay información por parte de Sony sobre si tendremos consolas PS5 de otros colores que no sea el blanco. Una alternativa que viene circulando en redes sociales es que la compañía japonesa proponga la idea ecoamigable de lanzar carcasas intercambiables. De este modo, no habrá que comprarse una nueva máquina, sino los accesorios para personalizar la consola.

Imágenes filtradas de la PS5

Imágenes filtradas de la PS5

El portal Techtastic compartió una serie de imágenes de la carcasa intercambiable de la PS5, que proporcionadas por un socio de producción chino de Sony.

Las fotografías ofrecen más detalles sobre las proporciones de la consola. Todo indica que la PS5 tendrá un tamaño parecido a la de una hoja de papel A3; además viene con pestañas de anclaje que facilitaría el reemplazo de la pieza por cualquier otra.

La PS5 saldrá al mercado a fines de 2020. No hay fecha exacta ni precio oficial.

PS5 | Memoria SSD

La industria está interesada en saber cómo las máquinas PS5 y Xbox Series X abordarán el rendimiento de la memoria SSD. Los ojos de los potenciales clientes, así como desarrolladores, es en la velocidad de procesamiento y la reducción considerable de los tiempos de carga. En el papel, Sony parece ganar la carrera, pero Xbox no se queda atrás si tenemos en cuenta cómo funciona el sistema de ambas consolas.

Matteo Marzorati, director creativo y director de arte de Vesper, explicó que los 5.5 GB por segundo de ancho de banda de lectura base de la PS5 no significa que sea necesariamente superior a los 2.4 GB por segundo sin compresión de Xbox Series X.

“Al final, todo depende de las herramientas y de cómo puedas usar ese ancho de banda. Depende también en gran medida de los equipos. Ambos sistemas tienen una arquitectura diferente y un planteamiento distinto”, señaló.