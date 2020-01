Sony no ha dicho nada oficial sobre el aspecto técnico PlayStation 5. Los seguidores esperan a más noticias en las patentes o supuestas filtraciones relacionadas con la consola de próxima generación.

En la mañana del día de hoy, Twitter fue testigo de una publicación por parte de un usuario fanático de PlayStation, el cual mostró lo que sería posiblemente el arranque la nueva consola de Sony.

En el video hay detalles que llaman mucho la atención, puesto que aún no hay anuncio oficial por parte de Sony, lo cual lleva a pensar que es fake. Sin embargo, nada parece estar maniobrado e incluso se puede ver la consola física como también el posible DualShock 5.

Para ser un video fake, se podría decir que está muy bien elaborado. A pesar de lo mostrado, no podemos caer aún en que lo mostrado es real, puesto que mientras no haya anuncio oficial por parte de Sony no podremos afirmar que así será la nueva PS5.

