Sony sigue trabajando en nuevas películas basadas en videojuegos. Recordemos que hace unas semanas atrás se confirmó a los actores que interpretarán a los protagonistas de The Last of Us, y también el proyecto de Uncharted está bastante avanzado. Pues ahora se ha confirmado un nuevo proyecto: Ghost of Tsushima.

Así es, el título triple A desarrollado por Sucker Punch también llegará a los cines. Este fue uno de los juegos más populares de 2020, inclusive se metió en varias nominaciones en The Game Awards 2020.

Chad Stahelski, el director detrás de las tres cinta de John Wick, será el encargado de la adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima. La historia se mantendría, por lo pronto, intacta, en donde Jin Sakai es quien busca la liberación de Tsushima.

Stahelski, Alex Young y Jason Spitz serán los productores de la película a través de la empresa 87Eleven Entertainment. A este proyecto también se han sumado Asad Qizilbash y Carter Swan, creativos de PlayStation, como productores.

“Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán a nuestros fanáticos y nuevas audiencias”, fue lo que comentó Peter Kang, líder de la desarrolladora Sucker Punch.

Sherlock Holmes Chapter One comparte su primer tráiler oficial

En 2021, se han anunciado varios juegos de PS5 y Xbox series X de personajes famosos de ficción. Hace solo días se confirmó el desarrollo de un título de Indiana Jones a manos de Bethesda; por otro lado, Sherlock Holmes también contará su propio triple A desarrollado por Frogwares.

Este último se treta de un juego de ventura y acción en donde primará la investigación de crímenes. Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno pero sí las plataformas en donde estará disponible: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC.

El medio IGN tuvo acceso al primer tráiler oficial del gameplay o jugabilidad. Se ve a una versión joven de Sherlock Holmes que explora una isla mediterránea del siglo XIX. Podemos recopilar pistas para conectar ideas y también luchar contra los criminales de la ciudad.

Según lo revelado por el medio, podrás disfrazarte y meterte en diferentes situaciones que te darán un mayor conocimiento del crimen a investigar. Pero descuida, también puedes sacar armas e ir a los golpes para sacarte de encima a tus enemigos.

“Antes de convertirse en el mejor detective del mundo, Sherlock Holmes era un formidable rebelde con ganas de probar su valía. Cuando la antigua herida de la muerte de su madre le obliga a regresar a la costa del Mediterráneo donde murió, parece que se le presenta la oportunidad perfecta para ello. Pero bajo la apariencia urbana y vibrante de la isla, el pulso de la vida entona un ritmo ominoso. El crimen, la corrupción, un retorcido sentido de la justicia y la moralidad... estos son sólo algunos de los escollos con los que Sherlock se topará en su búsqueda de la verdad”, se lee en la descripción del título.

