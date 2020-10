Sony viene trabajando en mejorar sus juegos de PS4 para que estén disponibles en PS5. El objetivo es hacer crecer el catálogo de la nueva consola con los títulos de la generación anterior pero con mejoras gráficas.

Recientemente, se confirmó que Final Fantasy VII Remake, God of War y God of War 3 Remastered estarán disponibles en la PlayStation 5. Así lo confirmó Lance McDonald, un popular modder.

Informó en su cuenta personal de Twitter que estos juegos se han mejorado gráficamente para una mejor experiencia en la nueva consola. “Vale, puedo confirmar que God of War 3 Remastered, God of War (2018) y Final Fantasy VII Remake acaban de actualizarse con una cantidad de añadidos compatibles con PS5”, comenta.

“These patches likely also do other things, as the notes say, “Bug fixes”. All I can say is that they do add some degree of PS5 support along with that. I can’t tell anything else. (I didn’t actually try installing and playing them, I just looked at the headers with a hex editor)— Lance McDonald (@manfightdragon) October 23, 2020.”

Lamentablemente, el desarrollador no especificó si se trat de una actualización gratuita o qué tipos de mejoras gráficas obtendrán estos juegos. Solo especifica que algunos de estos tres juegos alcanzará los 60 fps en PS5.