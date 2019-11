El cliente siempre tiene la razón. Sony estaría enviando encuestas a los usuarios de la PlayStation 4 para conocer su experiencia y así saber qué implementar en la futura PS5.

Un usuario de Reddit compartió una captura de la encuesta en la que Sony solicita su opinión para “hacer grandes cosas por los jugadores”. Esta información serviría a la compañía para ofrecer un mejor servicio con la PS5, cuyo lanzamiento será a fines de 2020.

“Esperamos que te hayas divertido explorando nuevos mundos, compitiendo contra los mejores jugadores online, juntándote con tus amigos y haciendo nuevos”, reza parte del texto.

La opinión de los jugadores es importante para Sony, debido a que la compañía tiene la intención de superar el récord de ventas de la PlayStation 4, que alcanzó en septiembre las 100 millones de unidades.

Cabe precisar que las encuestas no serían enviadas a todos los jugadores de la PS4. Se trataría de un grupo selecto de usuarios, cuya experiencia servirá a Sony para el diseño final de la PS5. Sony, por su parte, no se ha pronunciado sobre la veracidad de las encuestas.

PlayStation 5 saldrá al mercado para Navidad de 2020, según Sony.

PS5 | No es una “revolución”

Muchos analistas asumen las nuevas características técnicas de la PS5 como una revolución en el mercado de las consolas. Lo cierto es que el término exacto es “evolución” y no “revolución”, según explicó Danny Weinbaum, director del título Eastshade.

Para Weinbaum, la PS5 significará un salto a nivel de hardware, pero no un gran cambio para lo que tenemos hoy en día con la PS4 y Xbox One. Si bien la reducción de los tiempos de carga -posible gracias al disco duro de estado sólido (SSD)- ofrecerá una mejor experiencia de juego, su impacto no será contundente en términos de rendimiento.

“Muchos juegos ya tienen todo lo que necesitan en la memoria, por lo que no afectaría mucho en este ámbito, pero será útil para los títulos de grandes mundos abiertos que requieren una constante transmisión de contenidos y assets”, dijo en una entrevista para GamingBolt.

“Creo que la adición del SSD realmente no afectará mucho el rendimiento general de un título. Principalmente reducirá los tiempos de carga. Realmente no cambiará mucho. Supongo que permitirá más objetos en la pantalla. Otra vez, creo que será una evolución, no una revolución”, agregó.