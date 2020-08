La consola PlayStation 5 será la más potente de la marca pero no se equipara a la Xbox Series X. Microsoft, en varias ocasiones ha dejado en claro que su aparato sí podrá correr la resolución 4K en múltiples juegos de forma nativa. Por otro lado, PlayStation optaría por el 4K reescalado.

Dusk Golem, un insider que filtró parte de la información de Resident Evil 8: Village, ha comenzado a compartir detalles de la potencia de la PS5. Según las últimas filtraciones, RE8 será el juego más largo de la saga y requerirá mucha potencia de la consola.

Explicó que no es que Resident Evil 8 Village vaya mal en PlayStation 5, todo lo contrario, su rendimiento es óptimo. No obstante, algunas empresas desarrolladoras le han informado que la consola cuenta con ciertos problemas con el desarrollo de juegos a resolución 4K.

Afirma que durante los primeros años de desarrollo, muchos juegos contarán con el 4K pero reescalado y no nativo.

“He utilizado Resident Evil 8: Village como ejemplo pero he escuchado a otros desarrolladores decir que PS5 se resiente particularmente con los juegos a 4K, así que veréis mucho falso 4K. A algunas personas no les importa, pero preparaos para eso también. Xbox Series X no tiene el mismo problema”, explica en insider.

Por otro lado, Dusk Golem da a entender a sus seguidores que la pese a que la PS5 es menos potente, será un tanto más cara que la Xbox Series X. “La gente tiene que prepararse para la posibilidad real de que PS5 acabe siendo la consola más cara de las dos. Estoy tratando no decir mucho al respecto porque me han pedido que no lo haga, pero preparaos. Xbox Series X será la consola menos cara y la más potente”, añade.

Habrá que esperar a que ambas empresas anuncien el precio y fecha oficial de venta. Recordemos que Sony ha prometido varios accesorios en la venta de la PlayStation 5, por esto podría ser más cara esta consola.