Hay que tener un amplio conocimiento técnico para entender en qué magnitud la PS5 será más potente que la PlayStation 4. Lo único que tenemos claro es que Sony pretende lanzar una máquina sin igual esta Navidad, ¿pero qué tanto?

El diseñador y programador de Sword of the Necromancer, Víctor Pedreño, de Grimorio of Games, declaró en una entrevista para Gaming Bolt que la potencia de la PS5 será entre tres o cuatro veces superior a la actual PS4.

“Supuestamente, PS5 y Xbox Series X serán al menos tres o cuatro veces más potentes que el procesador de la PS4. Para los desarrolladores como nosotros, eso no va a cambiar mucho, ya que estamos más que bien con el hardware de la generación actual para crear los juegos que hacemos. Pero cualquier poder extra es, por supuesto, más que bienvenido”, señaló.

“Estamos en un momento en que los saltos en los gráficos no serán tan notables como en, por ejemplo, el salto de PS1 a PS2 o de PS2 a PS3, explicaba. Todavía hay mucho margen de mejora, pero eso tendrá que venir desde un punto de vista centrado en el diseño”, agregó.

La PS5 de Sony saldrá al mercado en diciembre de 2020. Se desconoce la fecha exacta y el precio oficial de salida.

PS5 | Juegos exclusivos

Sony haría que los primeros juegos exclusivos para PS5 no sean compatibles para la consola anterior, la PlayStation 4. La estrategia es opuesta a lo que Microsoft propone para el catálogo de la futura Xbox Series X a favor de los actuales jugadores de la Xbox One.

El editor Jason Schreier, de Kotaku, reveló que los juegos exclusivos de PlayStation 5 no podrán ser jugados en PS4, debido a que Sony tiene la intención de atraer a más compradores para la nueva consola. Por otro lado, los poseedores de la PS5 sí podrán jugar los títulos exclusivos de PlayStation 4 que se lanzarán este año (Ghost of Tsushima y The Last of Us 2).

“He escuchado algo sobre los títulos de lanzamiento de PS5. No diré nada todavía, ya que probablemente necesitaré algún tipo de confirmación sobre ello en el futuro, pero solo estarán en PS5”, señaló Schreier.