PlayStation sigue al pie de la letra su calendario de publicaciones de contenido de a PS5. Poco a poco se ha dado a conocer algunos detalles del hardware en las diferentes conferencias pero se mantiene en reserva el precio final y apariencia.

A su vez, se espera que a mediados del 2020 comiencen a compartir directos en YouTube con los nuevos juegos exclusivos que llegarán a esta consola. Por lo pronto, no hay fecha oficial de este anuncio pero hay muchos rumores.

Takashi Mochizuki y Jason Schreier, periodistas del portal Bloomerg afirman que se ha programado una conferencia para la siguiente semana. La fecha elegida para la presentación de PlayStation sería el 3 de junio pero se cree que todavía está sujeta a cambios.

Por lo pronto, Sony mantiene en reserva esta información. Solo se ha concentrado en la presentación de sus conferencias State of Play. El último directo presentó la jugabilidad de The Last of Us Part II.