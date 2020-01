Ya tenemos una idea de cómo serán las consolas de Sony (PS5) y Microsoft (Xbox Series X). En las últimas fechas, diseñadores 3D compartieron sus propios renders sobre cómo serían estas poderosas máquinas; incluso, se atrevieron a imaginar las cajas de los futuros videojuegos.

Un par de diseñadores profesionales compartieron en las plataformas Reddit y ResetEra varias imágenes de cómo serían las cajas de los títulos para PS5 y Xbox Series X.

A simple vista, el formato no será distinto a lo que estamos acostumbrados con la PlayStation 4. Esto se debería a que el tamaño del disco para la PS5 será el mismo que la PS4, por lo que no hay mucho con qué variar en el diseño del empaque. Además, Sony tiene una línea estandarizada sobre la presentación de los videojuegos desde sus primeras consolas.

El hipotético Horizon Eclipse, la continuación de Horizon Zero Dawn, y The Last Of Us Part II son dos ejemplos que se utilizaron para mostrar qué tan diferente serán los empaques para la PS5.

Por su parte, el supuesto Alan Wake Chapter II tendría esta otra presentación para la consola de Microsoft.

¿Qué te parecen? ¿Crees que deberían apostar por otro de presentación?