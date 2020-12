¡Golpe a PS5! Ganar dinero con la PlayStation 5 pese a prohibición de Sony será posible en este país

¿Se acuerdan de las PS5 que fueron bloqueadas por la comercialización irregular de los juegos que vienen incluidos en PS Plus Collection? Lo que pareció ser una medida “justa” contra los revendedores, la justicia brasileña decidió fallar a favor de los afectados para que recuperen sus PlayStation 5.

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo (TJSP) determinó que las PS5 bloqueadas por Sony deberán estar operativas nuevamente, algo que no tiene precedentes en el país hermano. Según Anderson Antonucci, juez del TJSP responsable de la decisión preliminar, la situación podría presentar un “peligro de daño irreparable o de difícil reparación”. A esto se suma una multa diaria de 200 reales (38 dólares, aproximadamente) hasta que se reactive la consola PS5.

Los medios brasileños están debatiendo si es que el fallo será un precedente para evadir las restricciones que Sony empleará con la PS5. A esto suma que la venta irregular de los juegos PS Plus Collection estará respaldada por la justicia brasileña, más aún si tenemos en cuenta que la adquisición pueda hacerse vía Internet.

Para aquellos que no conocen la historia, varios propietarios de PS5 han canjeado juegos de Plus Collection de manera gratuita. Como el catálogo funciona tanto para la PS5 como PS4, los propietarios de la nueva PlayStation decidieron vender sus cuentas a terceros y así ganarse unos dólares pese a la prohibición de Sony.

PS5 | PS Plus Collection

A modo de retrocompatibilidad, la empresa anunció el lanzamiento de PS Plus Collection. Un sistema de pago en el que podemos disfrutar de hasta 20 juego de la generación pasada a través de tu cuenta PS Plus.

Si pagas la suscripción, podrás acceder a importantes juegos de la PS4 como Uncharted 4: A Thief’s End, God of War, Bloodborne, The Last Guardian, The Last of Us Remastered y muchos más.

Por supuesto, este acceso al catálogo de la PS4 es sumamente atractivo para los jugadores pero no se conoce todavía el futuro de PS Plus Collection. ¿En el futuro añadirán más juegos?

Jim Ryan, el mayor responsable de PlayStation, respondió al respecto en una entrevista con la revista GQ: “Bien, vamos a esperar a ver cómo el mundo recibe la Plus Collection. Ya sabes, qué juegos se juegan y cuánto se juegan antes de que tomemos decisiones al respecto. Creemos que tiene potencial para ser una gran herramienta de adquisición de usuarios. Podría decirse que si nunca tuviste una PS4 y compras una PS5, básicamente también compras una PS4, ¿verdad?”