Sony y Microsoft no han dado a conocer el precio de las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X, respectivamente. Ambas empresas hicieron una conferencia vía YouTube y Twitch para revelar el catálogo de lanzamiento, pero sin resolver las dudas sobre la fecha exacta de salida ni el precio de venta.

Los rumores indican que tanto Sony como Microsoft están a la espera que la otra empresa presente el precio para contar con el más atractivo para los jugadores. Se cree que el precio de ambas consolas estará cerca de los 500 dólares.

El medio británico Digital Foundry consultó a varias fuentes cercanas a la producción del hardware. Gracias a esto terminan por calcular que la consola PlayStation 5 Standard Edition se venda por 499 dólates.

Por otro lado, la Digital Edition costaría 449 dólares. Es un precio bastante bajo pero el medio lo justifica con la comisión que saca Sony de los juegos. Por lo pronto, habrá que esperar el anuncio oficial de Sony.

Algunos juegos de la PlayStation 5 alcanzarán los 120 fps según Sony

Lamentablemente, no se anunció el precio oficial de venta ni la fecha en la que llegará al mercado. A su vez, no se especificó si por fin dejarían atrás los 30 fps; según el hardware no debería ser un problema alcanzar los 60 fps en la consola.

A través de la web oficial, Sony confirmó que su consola contará con una memoria SSD para mejorar la carga de los juegos, así como también añadirán el sonido 3D para una experiencia mucho más inmersiva.

Por último, se reveló que algunos títulos de la next gen se podrán disfrutar en 120 fps en pantallas 4K a 120 Hz.

Velocidad de la luz

Aproveche la potencia de una CPU, GPU y SSD personalizadas con I/O integrada que reescriben las reglas de lo que puede hacer una consola de PlayStation.

SSD de velocidad ultra alta

Maximice sus sesiones de juego con tiempos de carga casi instantáneos para los juegos de PS5 instalados.

I/O integrada

La integración personalizada de los sistemas de la consola PS5 permite a los creadores extraer datos de la SSD tan rápidamente que pueden diseñar juegos de formas nunca antes posibles.

Trazado de rayos (Ray tracing)

Sumérgete en mundos con un nuevo nivel de realismo a medida que los rayos de luz se simulan individualmente, creando sombras y reflejos reales en juegos compatibles con PS5.

Juegos 4K-TV

Juega tus juegos favoritos de PS5 en tu impresionante televisor 4K.

Hasta 120 fps con salida de 120Hz

Disfruta de un juego fluido y de alta velocidad de fotogramas de hasta 120 fps para juegos compatibles, con soporte para salida de 120Hz en pantallas 4K.

Tecnología HDR

Con un televisor HDR, los juegos PS5 compatibles muestran una gama de colores increíblemente vibrante y realista.

Salida 8K

Las consolas PS5 admiten 8K de salida, por lo que puedes jugar en tu pantalla de resolución 4320p.

Retroalimentación háptica

Experimenta la retroalimentación háptica a través del controlador inalámbrico DualSense en títulos seleccionados de PS5 y siente los efectos y el impacto de tus acciones en el juego a través de la retroalimentación sensorial dinámica.

Disparadores adaptativos

Conozca los disparadores adaptativos inmersivos, que presentan niveles de resistencia dinámica que simulan el impacto físico de las actividades en el juego en juegos seleccionados de PS5.