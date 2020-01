¡A la fuerza! Sony haría que los primeros juegos exclusivos para PS5 no sean compatibles para la consola anterior, la PlayStation 4. La estrategia es opuesta a lo que Microsoft propone para el catálogo de la futura Xbox Series X a favor de los actuales jugadores de la Xbox One.

El editor Jason Schreier, de Kotaku, reveló que los juegos exclusivos de PlayStation 5 no podrán ser jugados en PS4, debido a que Sony tiene la intención de atraer a más compradores para la nueva consola. Por otro lado, los poseedores de la PS5 sí podrán jugar los títulos exclusivos de PlayStation 4 que se lanzarán este año (Ghost of Tsushima y The Last of Us 2).

“He escuchado algo sobre los títulos de lanzamiento de PS5. No diré nada todavía, ya que probablemente necesitaré algún tipo de confirmación sobre ello en el futuro, pero solo estarán en PS5”, señaló Schreier.

La PS5, de esta manera, repite la fórmula del lanzamiento de la PS4 al no hacer compatible los titulos exclusivos de esta consola con la PlayStation 3.

PS5 | Más datos de la máquina

Según rumores, la PS5 se presentaría oficialmente el 12 de febrero, específicamente en un evento llamado PlayStation Meeting 2020. La información proviene de un reporte del medio IGN sobre detalles que se filtraron por los foros de 4Chan.

Aparentemente, Sony envió una invitación por correo electrónico a directivos de empresas desarrolladoras como Activision, Square Enix, Ubisoft, etc. Recordemos que la PS4 se presentó en un evento en febrero del 2013, podríamos ver algo similar este año.