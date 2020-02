PS5: Marty Walsh, alcalde de Boston, pide a Sony que se presente en la PAX East.

Sony confirmó que no se presentará en la PAX East 2020 a causa del coronavirus. La ausencia de uno de los gigantes en la industria de los videojuegos sorprendió a la organización y asistentes, puesto que esperaban novedades de ‘The Last of Us 2’. Sin embargo, el alcalde de Boston ha pedido a través de una carta que la empresa japonesa asista al evento.

Marty Walsh, actual alcalde de la ciudad de Boston, pidió a la empresa que reconsidere su decisión y que asista al evento. Además, Walsh considera que las acciones de Sony “refuerzan los estereotipos dañinos que generaciones de asiáticos han trabajado duro para desmantelar desencadenando nuestros peores impulsos: ver a grupos enteros de personas con sospecha, cerrándonos y perdiendo las oportunidades y conexiones que ofrece nuestra ciudad global”.

El alcalde también mencionó que “Boston está unida en nuestros esfuerzos para disipar estos temores dañinos y equivocados” y convoca a Sony a “dar un buen ejemplo como gran empresa internacional y como líder en tecnología que puede demostrar estar motivada por los hechos y no por el miedo. Como líder en juegos y cultura, pueden demostrar que creen en la conexión, no en el aislamiento”. Walsh ha considerado que las posibilidades de contagio de coronavirus en la ciudad son casi inexistentes.

Recordemos que la PAX East 2020 se celebrará desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo. Este evento es uno de los más grandes de la capital de Massachusetts, es por ello que preocupa la falta de las grandes compañías como Sony con PlayStation.

