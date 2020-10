Varias empresas desarrolladoras preparan sus juegos de PS4 y Xbox One para que estén disponibles en noviembre de este año para PS5 y Xbox Series X. Estas dos consolas ya buscan expandir su catálogo pero algunos desarrolladores han tenido que postergar el esperado lanzamiento.

Lamentablemente, Square Enix ha tenido que mover el lanzamiento de Marvel’s Avengers hasta el 2021 en las nuevas consolas. Este título llegó a PS4, Xbox One y PC el pasado 4 de septiembre pero no estará disponible en noviembre de este año para la next gen.

Esta postergación también incluye el contenido adicional de KAte Bishop, el cual iba a llegar en octubre. Por lo pronto, la empresa no ha ofrecido fechas oficiales de la llegada del contenido ni del juego en sí.

Según el comunicado, “necesitan tiempo extra para que el equipo pueda desarrollar una experiencia a la altura de la next-gen” (PS5 y Xbox Series X). Pese a este retraso, se comunica que la retrocompatibilidad del juego de PS4 o Xbox One sí estará disponible en las dos siguientes consolas.

Solo tendrás que insertar el disco del juego, descargar el contenido y simplemente disfrutar de Marvel’s Avengers. Lamentablemente, no contarás con la mejora gráfica que preparan para la PS5 y Xbox Series X.