La PS5 tiene casi medio año en el mercado y su catálogo de juegos exclusivos no es tan amplio. La transición será lento, pero ya podemos hablar del mejor juego para la consola de nueva generación según la web especializada Metacritic.

El título en cuestión es Disco Elysium The Final Cut, desarrollado por ZA/UM. El juego está inspirado en los juegos de rol de Infinity Engine, y fue diseñado y escrito por el novelista estonio Robert Kurvitz.

La edición completa de Disco Elysium llegó a la PS5 el pasado 30 de marzo y, desde entonces, se ha ganado la buena crítica de la comunidad y los expertos. The Final Cut trae nuevo contenido, mejores gráficas (4K a 60 FPS) y nuevos personajes y zonas.

En Metacritic, Disco Elysium The Final Cut ha alcanzado una puntuación de 94 en su versión de PS5, superando a títulos como Demon’s Souls (92), Borderlands 3 (91), Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (90) y It Take Two (89).

PS5 | Juegos gratis en PS Plus

Como es de esperarse, en esta nueva edición de juegos gratuito, Sony ha incluido a las dos consolas PS4 y PS5. Esta es la lista completa de títulos que podrás descargar desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo.

Oddworld Soulstorm para PS5

para PS5 Days Gone para PS4 (compatible con PS5)

para PS4 (compatible con PS5) Zombie Army 4: Dead War para PS4 (compatible con PS5)

para PS4 (compatible con PS5) Jade’s Ascension para PS4 (compatible con PS5)

PlayStation Plus es una suscripción de pago para poder jugar en línea y para acceder a varias ofertas especiales en la tienda virtual. Recuerda que también PlayStation cuenta con un sistema para descargar varios juegos gratuitos por tiempo limitado.

Este último se llama ‘Quédate en casa, sin necesidad de suscripción’ y ofrece títulos como ABZU, Enter the Gungeon, Rez Infinite y Subnautica.

