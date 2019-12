¡La PS5 viene con todo! La compañía Naughty Dog, la desarrolladora de The Last of Us: Part II, habló sobre sus planes con la PlayStation 5, la próxima consola que Sony lanzará para fines de 2020, haciendo referencia a los tiempos de carga.

El presidente de Naughty Dog, Evan Wells, conversó con The Verge sobre cómo la reducción de los tiempos de carga hará que los videojuegos de la PS5 sean una experiencia totalmente nueva.

“Creo que el SSD [de la PS5] nos permitirá crear contenido de una manera que no tenga fricción para los jugadores. Es decir que nunca tendrán que esperar para volver a sumergirse en sus videojuegos”, declaró al portal.

Las declaraciones de Wells sobre la PS5 coinciden con lo expuesto por el vicepresidente senior y director financiero del proyecto PlayStation 5, Hiroki Totoki.

“Esperamos proporcionar experiencias de juego altamente atractivas, que tanto los usuarios actuales de PS4 como los nuevos y potenciales usuarios esperan”, anunció el ejecutivo.

PS5 saldrá al mercado para Navidad de 2020.