Toca madera si ya compraste tu PS5, la nueva consola de Sony, y tienes niños pequeños en casa. El usuario u/cdq1985 publicó en Reddit una imagen en la que muestra cómo puede quedar el puerto HDMI si no tienes cuidado en casa.

La imagen de u/cdq1985, que se ha viralizado en la comunidad de PlayStation, muestra el puerto de entrada HDMI de una PS5 destrozado. Al parecer, el menor tuvo bastante fuerza para haber deformado el conector por completo.

No se sabe si el niño estaría intentando conectar el cable o empleó algún otro elemento para dañar la consola. Quizá intentó introducir el cable al revés, por lo que la fuerza la frustración hizo que el puerto acabara destrozado.

Algunos de los comentarios hechos en Reddit señalan que el niño finalmente sí pudo conectar el cable al revés, por lo que tuvo problemas a la hora de retirarlo. Los padres, entonces, habrían utilizado un destornillador para sacar el conector, y eso explicaría las hendiduras del plástico.

No se sabe con precisión si la garantía cubre este tipo de daños en la PS5. Lo más probable es que no sea así, por no tratarse de un fallo de la misma máquina, sino un daño deliberado hecho por un menor de edad. Así que ya estás enterado. Será mejor que eches un vistazo, o hasta dos, a tu consola cuando tengas niños en casa.

PS5 | ¿Llegará Deathloop?

Bethesda preocupó a los jugadores de la PS5, porque anunció que algunos de sus nuevos títulos serán exclusivos para PC y Xbox. Esto hizo que la comunidad de PlayStation se pregunte por Deathloop. ¿Será que el acuerdo con Sony será disuelto? Bethesda ya salió para aclarar la situación.

Deathloop, el nuevo juego de Arkane Studios para PS5, sí será exclusivo para la consola de Sony, pero solo por un año.

“La adquisición no ha afectado al día a día de la producción de Deathloop, el cual estamos desarrollando exclusivamente para PS5 en consolas y también para PC”, señaló un representante de Bethesda.

Deathloop llegará a la PS5 el 21 de mayo y recién lo veríamos -sigue sin confirmar- en el catálogo de Xbox en el mismo mes de 2022.

