PS5 actualiza Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y ofrece esta nueva calidad gráfica

Ahora sí la PS5 irá a toda máquina con el videojuego Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. El título desarrollado por Insomniac Games se actualiza en la nueva consola de Sony, por lo que ya puedes jugarlo con ray tracing a 60 FPS (Frames por segundo).

La nueva versión de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en PS5 tiene el código 1.007, el cual añade un tercer modo de rendimiento que mejora la calidad gráfica del título.

Quienes hagan la actualización podrán jugar sus partidas con un trazado de rayos superior con 60 FPS, dejando atrás las opciones de ray tracing a 30 frames por segundo y el modo sin ray tracing, pero con 60 FPS. Ahora, puedes tener lo mejor de ambas configuraciones.

“Esta es una versión alternativa del modo ‘Performance’ de 60 cuadros por segundo, que agrega trazado de rayos ajustando la resolución de la escena, la calidad de la reflexión y la densidad de peatones”, reza la descripción del parche para PS5.

Hay que precisar que la actualización no viene con notas del parche para PS5, por lo que tendremos que ir investigando en la marcha las novedades que ofrece el parche de Spider-Man.

MARVEL | Flash-Smasher

The Falcon and the Winter Soldier tiene en vilo a los seguidores de Marvel. La expectativa no es para menos después del cierre de Avengers: Endgame, en el que Capitán América (Chris Evans) entrega su valioso escudo al superhéroe encarnado por Anthony Mackie.

Mientras los rumores abundan en los foros de Marvel, hay algo que tiene inquietos a muchos internautas. Según el portal web Murphy’s Multiverse, la nueva línea de ropa dedicada a la serie exclusiva de Disney+ tiene un diseño que hace referencia a Flag-Smasher, uno de los villanos clásicos en las historietas de Capitán América.

“¡Zazzle abrió su tienda oficial de TFATWS (The Falcon and the Winter Soldier) y terminó confirmando la participación del villano Flag-Smasher en la serie! Se lanzaron varios artículos con el arte del personaje”, publicaron en Twitter.