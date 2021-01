PS5 perdería la exclusividad de este popular videojuego

¡Esto sí que es grave para quienes compraron la PS5! Varios informes señalan que PlayStation está perdiendo uno de sus juegos exclusivos más importantes de 2021. Se trata del bien criticado Final Fantasy VII Remake.

Títulos como Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Persona 5 Royal se lanzaron el año pasado para la consola de Sony. En el caso de Final Fantasy VII Remake, el título salió como exclusivo de PS4, pero en 2021 llegará a la PS5 y PC.

El insider y usuario de ResetEra KatharsisT afirmó que la desarrolladora Square Enix anunciará que el juego llegará a PS5 en algún momento de este año. Sin embargo, los rumores apuntan a que Final Fantasy VII Remake llegaría PC y Xbox.

No hay más detalles sobre estas informaciones que comprometerían los juegos exclusivos de la PS5. Lo mejor es tomar esta información como no oficial. Square Enix no ha comentado sobre este nuevo rumor de Final Fantasy VII Remake , y es poco probable que lo haga.

PS5 | Oferta en PS Plus

Una nueva oferta de PlayStation Plus en PlayStation Store te ofrece dos fantásticos juegos de PS4 -por lo tanto, compatibles con PS5- por solo dos dólares. ¡Así como lo lees! No pierdas la oportunidad, porque la oferta es por tiempo limitado.

Actualmente, cientos de juegos de PS4 y PS5 están a la venta en PlayStation Store. Muchas de estas ofertas no son nada del otro mundo... hasta que te topas con joyas como Amnesia: Collection a tan solo 3 dólares. Incluso, puedes adquirirlo a menos si eres suscriptor de PlayStation Plus. Ingresa a este enlace para hacer la compra.

Hasta el 20 de enero, Amnesia: The Collection cuesta 2 dólares para los suscriptores de PS Plus, lo que significa que los jugadores de PS4 y PS5 pueden conseguir dos juegos de terror populares por un dólar la pieza. El ahorro es considerable, porque el título tiene un precio regular de 30 dólares.

