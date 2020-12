¿Vale la pena comprar la PS4 Pro con la salida al mercado de la PS5, precisamente con la versión digital? Las dos consolas se venden por 399 dólares, por lo que muchos se preguntan si merece la inversión por una máquina sin lector óptico, pero con más potencia que la mejor consola de la cuarta generación de PlayStation.

El portal GamesRadar ha informado que el sitio web PlayStation Direct de Sony enumera tanto la PS4 como la PS4 Pro como “agotadas”, pero hay una línea adicional de información: “actualmente no hay planes para reabastecer este artículo en el futuro”.

Lo cierto es que la PS4 Pro no tiene nada más que ofrecer respecto a la potencia de la PS5 Digital, el cual es retrocompatible, aunque la falta de un lector óptico hace que la consola no salga a cuenta en la compra de juegos físicos.

Por ejempli, The Last Guardian, por ejemplo, logró 30 FPS en PS4 Pro, pero no se compara con los 60 FPS de la PS5.

La PS4 Pro, por lo tanto, está en un limbo con la PS5 Digital, porque cuesta lo mismo que una mejor consola y retrocompatible. Sony aún no lo ha descontinuado de manera no oficial, pero la decisión sería cuestión de tiempo, ya que así los recursos disponibles para la fabricación de PS5 serían mayores.

PS5 | Precios de la consola

Sony puede decir muchas cosas sobre el precio de la PS5. La nueva consola de Sony señaló que la versión con lector óptico tiene un precio oficial de 499 dólares, mientras la versión Digital es de 399 dólares. Como bien sabemos todos, esto no se respeta en América Latina y el resto del mundo.

El primer país con la PS5 más cara del mundo es Brasil, donde la consola de Sony cuesta 790 dólares. Perú no se queda muy lejos: el mercado nacional cotiza la máquina de entretenimiento a 748.23 dólares.

El tercer puesto de la PS5 lo tiene Chile con 660 dólares, seguido por Sudáfrica (652 dólares), Colombia (605 dólares), Rusia (587 dólares) y Suecia (584 dólares).