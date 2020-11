Todas estas funciones de la PS5 pueden ser administradas con el smartphone

La PS5 está cada vez más cerca del mercado internacional. Sony sigue revelando más detalles técnicos de la potente consola, así como sus servicios derivados. Una de las cosas que más ha llamado la atención es poder manejar remotamente la PS5 gracias a la app de PlayStation.

De acuerdo con Sony, los usuarios podrán administrar a distancia todas las funciones de la consola. Por ejemplo, los propietarios de la PS5 podrán comprar juegos digitalmente, instalar o desinstalarlos, así como borrar aplicaciones o actualizar la consola.

A estas novedades para la PS5, se suma la posibilidad de chatear, crear grupos o hacer llamadas directamente desde la aplicación.

La app de PlayStation -en marco del próximo lanzamiento de la PS5- tiene una interfaz mejorada e integrará las funciones de PlayStation Messages, una app que pronto desaparecerá.

PS5 | Retrasos

Ubisoft también se ha visto afectado por el coronavirus. El desarrollo de algunos juegos se han visto frenados por el teletrabajo, al igual que las producciones de Hollywood u otras industrias.

En el caso de los videojuegos, la empresa desarrolladora Ubisoft anunció que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine no llegarán a su fecha oficial de lanzamiento, sino que se mudarán hasta el 2021.

Por supuesto, esto le dará tiempo a la empresa para que lance el juego en las nuevas consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X. Entre abril del 2021 y marzo del 2022 se espera la llegada de estos dos juegos tras el anuncio de la empresa.