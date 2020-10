¡Un juego menos! Este otro título busca ser retrocompatible con la PS5

Un juego más busca salirse de la lista de títulos no retrocompatibles con la PlayStation 5, también conocida como PS5. Al igual que DWVR, los desarrolladores de TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 pretender hacer una actualización para estar disponible en la nueva consola de Sony.

Las empresas NACON y KT Racing comunicaron que están dedicadas a lanzar una actualización para TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, con la intención de que sea ejecutable en la PS5. No se precisó si el título estará disponible a tiempo para el lanzamiento de la nueva PlayStation.

La misma estrategia será empleada por Mad Triangles, los creadores de DWVR. En su cuenta de Reddit, los técnicos están “trabajando en un parche para solucionar este problema; con la esperanza de que esté listo antes de que PS5 se ponga a la venta. También veré si el juego puede mejorar con ese modo boost, pero necesitamos probarlo primero”.

PS5 saldrá al mercado el 12 de noviembre en Japón y 19 de noviembre en el resto del mundo. Las dimensiones de la PS5 superan a la Xbox Series X, cuyas medidas son 301 mm x 151 mm x 151 mm. Además de ser la más alta, la PlayStation 5 es casi dos veces más profunda que la máquina de Microsoft.

En Perú ya hay dos tiendas virtuales que han compartido el precio de lanzamiento de la consola. Como es de esperarse, por los gastos de envío e impuestos, la consola alza su precio hasta los 2999 soles en su versión normal.

Precio Phantom:

PlayStation 5 estándar: S/2.999,90

PlayStation 5 Digital: S/2.699,90

Precio LawGamers: