La razón por la que conseguir una PS5 en Navidad será más difícil

Las cosas se complican si es que prometiste conseguir una PlayStation 5 (PS5) para Navidad. Desde su lanzamiento, Sony se ha enfrentado a la escasez de componente. Los meses han pasado desde entonces, pero la situación no mejorará para las fiestas de este año.

Un informe de Bloomberg revela que Sony está sumando esfuerzos para reducir los gastos y pronosticar el mejor resultado para este año financiero con 14.8 millones de unidades vendidas.

Sony esperaba esperaba ensamblar 16 millones de unidades entre abril de 2021 y marzo de 2022; sin embargo, Bloomberg precisa que la cifra final cerrará en 15 millones.

La nueva cifra no es necesariamente mala, pero muestra una tendencia dentro de Sony y peor aún si tenemos en cuenta las compras por Navidad y Año Nuevo. También hay el riesgo de que Sony no alcance las 15 millones de unidades y que no haya inventario adicional para la primera parte de 2022.

PS5 | Sony en aprietos

Hasta que llegó el día para Sony y la consola de nueva generación. Unos hackers han salido a redes sociales para anunciar que fueron capaces de romper la seguridad de la PS5, incluso compartieron imágenes de la proeza en foros especializados de PlayStation.

La cuenta de los hackers en Twitter @fail0verflow asegura que lograron romper la seguridad de la nueva PlayStation, así como obtener unas Root Keys.

El supuesto hackeo a la PS5 garantiza el acceso al firmware de la consola de Sony para descifrarlo e iniciar un proceso ingeniería inversa, es decir, obtener información con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.