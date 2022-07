La franquicia Avatar busca una vez más meterse entre las obras más populares. No solo lo hará con el estreno de la segunda película, la cual ya cuenta con un tráiler oficial y ha programado su llegada a los cines para el 16 de diciembre de este año, sino que también buscan llegar a las consolas de videojuegos.

La empresa desarrolladora Massive Entertainment trabaja de la mano con Ubisoft para la publicación de “Avatar: Frontiers of Pandora”. El título fue presentado en junio de 2021 con un corto avance en donde se puede ver el impresionante escenario y la extraña fauna del planeta.

El juego se lanzará en las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X; lamentablemente, se esperaba para inicios de 2023, pero se anunció que el proyecto quedaba postergado para una fecha indeterminada.

Según se detalla en los resultados del primer cuarto del año fiscar de la empresa, Avatar se movería a algún momento de 2023 o 2024. El periodista Geoff Keighley confirmó la información y el insider Jeff Grubb comentó que posiblemente se trate de problemas en la jugabilidad.

Habrá que conformarse con el tráiler que se estrenó a mediados de 2021 y la película Avatar: The Way of Water, proyecto a cargo de 20th Century Studios y James Cameron. Te compartimos el avance de la cinta a continuación.

Tráiler de Avatar: The Way of Water

