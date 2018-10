La PlayStation 5 o PS5 es una de las consolas más esperadas de los próximos años. Muchos han considerado que está más cerca de lo que la gente espera, ya que la actual generación con la PlayStation 4 cumplirá más de 5 años desde su lanzamiento en noviembre del 2013 en Estados Unidos.

Todo parece estar listo para dar paso a la nueva generación de consolas. El mismo presidente y director ejecutivo de Sony confirmó que la compañía estaba planeando la invención de una nueva terminal para la siguiente generación, pero evitó en todo momento llamarla PlayStation 5.

Kenishiro Yoshida se convirtió en el CEO de Sony (Foto: Hollywood Reporter)

Kenichiro Yoshida comentó que "es necesario tener un hardware de nueva generación" en una entrevista a Financial Times , donde conversó un poco sobre el futuro de la compañía y el crecimiento de los juegos en dispositivos móviles.

Por otro lado, Hajime Tabata, productor y director de algunos títulos de Final Fantasy, comentó que la PS5 tendría una parte de su tecnología basada en la nube. Al parecer, la compañía seguiría los pasos de Xbox con el Game Pass y aplicaría el mismo uso que le dio Nintendo a Resident Evil 7 en su Nintendo Switch.

Sin embargo, toda información es incierta hasta el momento, ya que Sony no ha publicado nada oficialmente sobre su nueva consola. En este artículo te compartiremos toda la información que hasta el momento se ha recopilado del PS5, desde rumores hasta filtraciones que podrían ser verdad.

¿Cuándo será lanzada la PS5?

Uno de los varios conceptos desarrollados por los fans de la PS5 (Foto: PlayStation 5)

Hasta el día de hoy, no existe fecha oficial sobre el lanzamiento de la nueva consola de Sony. Sin embargo, según un informe de NPD Group, todo indicaría que la PlayStation 5 saldría para el 2020 o para finales del 2019.

Según Mat Piscatella, el analista responsable del informe, la PS4 superaría las 100 millones de copias vendidas para el año 2019, cerrando como su mejor año el 2018. Ante esto, ya no sería viable seguir vendiendo la misma máquina, apostando por un nuevo lanzamiento. Por otro lado, Michael Pachter, famoso analista de videojuegos, también comentó que Sony estaría planeando lanzar la sucesora de su actual generación para el 2020:

Mat Piscatella junto a Nola Nerdcast (Foto: Twitter)

"Ambas compañías (Microsoft y Sony) están muy preocupadas en lo que la otra está haciendo, por lo que sabrían de alguna manera si están desarrollando una nueva consola (…) El caso es que si una de ellas elige una fecha, la otra estará cerca también". De esta manera, afirmó que tanto la nueva Xbox como la PS5 llegarán en el 2020.

¿Cuánto costará la PS5?

La PlayStation 5 tendría un precio similar al de su predecesora el día de su lanzamiento (Foto: PlayStation 5)

Si Sony sigue trabajando como lo ha hecho hasta ahora, la PS5 tendrá un costo de lanzamiento parecido al de su predecesora, costando 399 euros, 460 dólares o 1530 soles aproximadamente en territorio europeo y estadounidense.

Como es de esperarse, en Latinoamérica su precio se elevará por los costos de envío, teniendo un posible precio final entre los 2000 y 2400 soles, dependiendo también del contenido dentro del paquete o si sería una edición especial con algún juego.

¿Cuáles serían los primeros juegos de la PS5?

Death Stranding podría ser uno de los juegos que estén disponibles para el lanzamiento de la PS% (Foto: Kojima Productions)

Al igual que su consola actual, PlayStation no lanzaría un nuevo terminal sin juegos, por lo que en las redes se está hablando mucho sobre un primer año dedicado a la retro compatibilidad de los títulos de la PS4. No obstante, una consola nueva que mueve juegos antiguos no tiene nada de novedoso, así que definitivamente se lanzará con algunos nombres nuevos.

Recordemos que el desarrollo de videojuegos es un proceso largo al igual que una película. Ambos requieren un proceso de producción, de desarrollo, prueba y finalmente la etapa de comercialización, cuando recién se comienza a ver algo del juego.

Por ello, es probable que si la PlayStation 5 esté programada para el 2019 o el 2020, sus títulos de lanzamiento ya estén en una etapa muy avanzada. Nombres como Death Stranding y Cyberpunk 2077, ambos con varios años de desarrollo, se están postulando en los foros de los fans como los caballos de batalla con la que la PS5 entrará al mercado.

Características técnicas de la PS5

Chip Zen de AMD (Foto: AMD)

Como ya se mencionó anteriormente, se espera que esta nueva consola de Sony tenga una tecnología basada en mover los juegos a través de la nube o vía streaming, por lo que el almacenamiento se mantendría en 1TB en su edición estándar o menos para la versión "Slim".

Por otro lado, la actual generación de consolas, la Xbox One y la PS4 , utilizan procesadores Ryzen , creados por AMD. Los mismos utilizan un chip que combina CPU y GPU en ambas arquitecturas, gracias a la gran cantidad de núcleos y su velocidad del reloj.

Hace poco, una división de Sony llamada Advanced Technology Group, filtró que estaban realizando experimentos con procesadores Ryzen para la nueva PS5, probando su rendimiento y las virtudes del procesador del LLVM (Low Level Virtual Machine)

Mantener un procesador de la misma familia podría ser muy positivo para los desarrolladores que trabajan en juegos para Sony. Además, la nueva arquitectura Zen de AMD ayudaría a los creadores de juegos para hacer los títulos tanto para PC y PS5.

¿Cómo será el mando de la PS5?

Así sería el supuesto Dualshock 5 que los fans teorizan en las redes sociales (Foto: PlayStation 5)

Existen muchas teorías acerca de cómo serán los nuevos controles para la PS5. Lo que más se rumorea, es que Sony aprovechará para crear el Dualshock 5, la siguiente versión de sus mandos inalámbricos que actualmente se pueden utilizar en la actual PlayStation 4.

Algo que muchos comentan que tendrá, será el sistema de carga a través de Wi-Fi. De integrarse esta nueva tecnología en los mandos, la batería durará mucho más tiempo que los de la generación anterior, hasta el punto de no quedarse sin carga nunca por este sistema.

Otra cosa que se ha rumoreado, es la introducción de una pantalla táctil para poder escribir y visualizar los mensajes e invitaciones que lleguen mientras estamos disfrutando de algún juego en la consola. Además, los más entusiastas aseguran que, al igual que la Nintendo Switch , los mandos podrán ser desmontados para usarlo de manera separada o en conjunto.

Rumores sobre la PS5

El modelo de esfera de la PS5 fue uno de los modelos más comentados de los últimos años (Foto: PS5)

En los últimos años se ha comentado mucho sobre la nueva consola de Sony , pasando por teorías muy probables con sustento hasta locos prototipos que los fans quisieran ver realidad en su sala.

Una de las menos probables que se hagan realidad pero se comentó mucho hace algunos años, fue la que presentaba a una consola que levitaba en un dock magnético y que tenía una forma redonda, convirtiéndose en una esfera casi perfecta.

Otros de los rumores apuntan a los mandos de la PS5, combinando estos sensores de movimientos a las bases de agarre de los mismos. Con esta adicción, los fans piensan que el nuevo mando Dualshock 5 podrá ser desmontable, para usar ambas partes del control de manera separada con juegos de “move” y su versión completa para juegos normales.

PlayStation 5 según algunos fans (Foto: PS5)

Sin embargo, los rumores más probables son los que apuntan por una consola muy parecida a su predecesora, con un diseño rectangular clásico y más elegante. Con respecto a los controles, lo más probable es que tengan el mismo diseño que los DualShock 4, pero con algunas variantes de software gracias a la retroalimentación de los usuarios.

Opiniones sobre la PS5

Uno de los diseños menos extravagantes de la PlayStation 5 se parece mucho a su predecesora (Foto: PS5)

En general, todo el mundo está emocionado para ver lo que tendrá la próxima generación de consolas. Hasta este 2018, aún no se integra completamente la realidad virtual a las consolas y el tema de las imágenes por segundo se sigue manteniendo igual, habiendo algunos juegos que mantienen unos 30FPS en lugar de los esperados 60FPS.

Sin duda alguna, si Sony logra mantener una tasa de frames estable en todos sus juegos y una resolución de 4K nativos, la opinión sobre las consolas cambiará drásticamente, aunque aún falta mucho por tener la versatilidad de las computadores de sobremesa, que pueden intercambiar sus piezas para mejorar su rendimiento.